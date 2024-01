Missione nel Mar Rosso contro Houthi, Crosetto: “Pronti a guidarla”

Crosetto: “Senza Difesa non c'è democrazia”

Sul fatto se la Ue stia andando o meno in ordine sparso su questa vicenda il ministro precisa che "l'Europa al momento è fatta così, è un dato di fatto: esistono 27 politiche estere diverse, ogni Paese ha una sua agenda non solo a Gaza, ma anche in Libano, in Niger, nel Nord Africa, in Kosovo. Per questo non abbiamo un ruolo rilevante nel mondo", ha aggiunto il ministro. Sia in Germania che in Gran Bretagna si discute di invertire le strategie militari anche ripristinando la leva obbligatoria. "Tutti stanno cambiando tutto, ma qui in Italia a me dicono che voglio togliere denaro agli asili o alle scuole. Molti fingono di non voler capire che senza la Difesa non c'è né libera istruzione né libero commercio né democrazia” ha proseguito Crosetto”. “Noi non abbiamo un problema di numero, ma per esempio costruire una Riserva nazionale delle forze armate, come in Svizzera e in Israele, è un mio obiettivo, anche se da attivare, ovviamente, in casi gravissimi. Proporremo una legge, su questo, nelle prossime settimane, è una delle riforme necessarie all'Italia".