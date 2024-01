Morte Andreea Rabciuc, fidanzato indagato per omicidio. Cosa sappiamo

In un casolare nelle campagne di Castelplani è stato scoperto un cadavere che secondo gli inquirenti sarebbe quello della 27enne scomparsa il 12 marzo 2022 a Montecarotto, in provincia di Ancona. Si aggrava la posizione del compagno Simone Gresti, unico indagato, sinora per sequestro di persona e spaccio di stupefacenti, e a carico del quale si ipotizza ora l'omicidio volontario. “Simone è choccato - dice l'avvocato - e si proclama estraneo ai fatti, come del resto ha sempre sostenuto”