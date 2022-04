Andreea Rabciuc, le ricerche ragazza scomparsa su telefoni e social

Investigatori al lavoro per tracciare eventuali spostamenti compiuti Andreea Rabciuc, la 27enne di origine rumene, scomparsa dalla mattina del 12 marzo. Indagato per sequestro di persona il fidanzato

Si concentrano anche su web e social le ricerche degli inquirenti per "tracciare" eventuali spostamenti compiuti da Andreea Rabciuc, la 27enne di origine romene, scomparsa dalla mattina del 12 marzo, quando si allontanò da un terreno nelle campagne di Montecarotto vicino ad Ancona, dove aveva trascorso la notte con il fidanzato Simone Gresti e altre due persone.

Al setaccio gli smartphone

approfondimento

Ragazza scomparsa: anche una medium partecipa alle ricerche

Sono almeno quattro gli smartphone, tra cui quello della 27enne, analizzati dall'analista forense Luca Russo, l'esperto incaricato per accertamenti ripetibili e non ripetibili dal pm Irene Bilotta nell'inchiesta per il reato di sequestro di persona che vede indagato proprio Gresti, 43 anni, di Maiolati Spontini (Ancona), autotrasportatore. Era stato quest'ultimo a restituire alla madre di Andreea il telefonino della ragazza, riferendo che glielo aveva lasciato lei prima di allontanarsi a piedi.