Ancona, trovato corpo in un casolare: forse è di Andreea Rabciuc

Un corpo ridotto allo stato scheletrico è stato rinvenuto nel pomeriggio in un casolare nel territorio di Castelplanio, in provincia di Ancona: si sospetta che il cadavere possa essere quello di Andreea Rabciuc , la 27enne scomparsa nella zona di Montecarotto, a circa un chilometro dal luogo dove è stato rinvenuto il corpo. La ragazza era scomparsa il 12 marzo del 2022, allontanandosi dopo una serata trascorsa con degli amici. Pezzi di giubbotto e scarpa vicino al corpo farebbero pensare proprio ad Andreea. Sul posto i carabinieri, la pm della procura di Ancona Irene Bilotta e l'avvocato Giuliani, legale dell'unico indagato, Simone Gresti, fidanzato della ragazza.

La scomparsa nel 2022

Un alert simile era scattato all'inizio dello scorso mese di luglio, quando un corpo

femminile, dell'apparente età di 30 anni, fu rinvenuto nel quartiere romano del Pigneto, ma la testimonianza della madre della giovane e l'esame del dna smentirono quella ipotesi. Andrea Rubciuc, all'alba del 12 marzo 2022, litigò con il fidanzato, Simone Gresti, e si sarebbe incamminata da sola e senza soldi lungo la strada Montecarottese, lasciando il suo cellulare nelle mani di Gresti, che risulta unico indagato per sequestro di persona e, successivamente, per spaccio di sostanze stupefacenti. Da quella notte, le ricerche della giovane romena non si sono mai interrotte. Nell'aprile scorso, il gip aveva concesso una proroga di 18 mesi alle indagini condotte dalla pm Irene Bilotta.