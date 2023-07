Resti ritrovati a Roma, Procura sospetta siano di Andreea Rabciuc

La procura marchigiana ha chiesto aggiornamenti sui resti umani ritrovati sabato scorso in un parco al Pigneto. Si tratterebbe di una donna sui 30 anni che indossava una collanina, la cui morte risale a circa un anno fa. Dettagli che potrebbero coincidere con il caso di Andreea, scomparsa nel nulla il 12 marzo 2022 in provincia di Ancona dopo una lite con il fidanzato

La procura di Ancona ha contattato le autorità giudiziarie di Roma per avere aggiornamenti sui resti di un corpo umano ritrovati sabato scorso a Roma, al Pigneto, in un parco, in via Ettore Fieramosca 114. La pm Irene Bilotta vuole capire se possa trattarsi di Andrea Rabciuc, la 28enne di origini romene scomparsa nelle campagne di Montecarotto, in provincia di Ancona, il 12 marzo 2022, dopo una lite con il fidanzato. Si faranno verifiche sul Dna. Un escavatore, che puliva il terreno di proprietà di Ferrovie dello Stato, ha tirato su uno scheletro, all'interno di un canale di scolo. Stando al medico legale che lo ha visto nell'immediatezza del ritrovamento si tratterebbe di una donna, sui 30 anni, la cui morte risale a circa un anno fa. Lo scheletro aveva anche una collanina. Dettagli che potrebbero coincidere con il caso ancora irrisolto di Andreea.