Jesi, giallo sul ritrovamento di Andreea Rabciuc: forse corpo spostato

In attesa del test del Dna per la conferma ufficiale, secondo i carabinieri di Ancona i resti trovati in un casolare, già ispezionato due volte, apparterrebbero alla 27enne scomparsa tra l’11 e il 12 marzo di due anni fa. Gli inquirenti indagano per capire anche se il cadavere sia stato spostato in un secondo momento

E' giallo sul ritrovamento del corpo di Andreea Rabciuc, la 27enne scomparsa nella notte tra l’11 e il 12 marzo 2022, a Jesi, in provincia di Ancona. I resti sono stati trovati in un casolare di via Montecarottese, un luogo già ispezionato due volte, l’ultima con i cani molecolari il 16 marzo 2022. Nulla era emerso da queste verifiche. Sarà comunque il test del Dna a dare la conferma ufficiale che i resti appartengano effettivamente alla giovane. I dubbi in realtà sembrano pochi: il ritrovamento è avvenuto intorno alle 14 di ieri, quando uno dei due proprietari dell’edificio, andando a prendere la legna, ha trovato un cadavere con addosso gli stessi indumenti che aveva Andreea il giorno della scomparsa.

Gli esami

Bisognerà quindi attendere qualche giorno per l’ufficialità, con gli esami medico legali disposti dalla pm titolare del caso, e i rilievi dei carabinieri che dovranno innanzitutto accertare se, come sembra probabile, il corpo sia stato portato lì in un secondo momento. Il casolare, infatti, è stato ispezionato due volte dopo la scomparsa, la seconda - come detto in precedenza - con l’ausilio dei cani molecolari, il 16 marzo 2022. Dalle condizioni in cui versa il cadavere gli inquirenti sono convinti che la morte risalga a molto tempo fa, probabilmente poco dopo la notte dell’11 marzo.

Il fidanzato

Al momento l’unico indagato, inizialmente per sequestro di persona, è il fidanzato Simone Gresti, che si dichiara da sempre innocente. Secondo quanto ricostruito il loro rapporto attraversava un momento difficile, e quella stessa sera i due avrebbero litigato, ma al momento non sono risultati elementi concreti che possano portare ad un eventuale arresto, considerando che Gresti attualmente è ancora a piede libero.