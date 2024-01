Giovanna Pedretti, oggi i funerali della ristoratrice

I familiari della donna hanno chiesto di "non inviare fiori ma devolvere l'equivalente in offerte alla Casa di Riposo di Sant'Angelo Lodigiano o all'Associazione Genitori e Amici dei disabili e Gruppo il Maggiolino". Si tratta di due realtà che Pedretti aveva aiutato quando era in vita

Sant'Angelo Lodigiano saluta oggi per l'ultima volta Giovanna Pedretti, la ristoratrice trovata morta nel fiume Lambro domenica 14 gennaio. In occasione dei funerali, i familiari della donna hanno chiesto di "non inviare fiori ma devolvere l'equivalente in offerte alla Casa di Riposo di Sant'Angelo Lodigiano o all'Associazione Genitori e Amici dei disabili e Gruppo il Maggiolino". Si tratta di due realtà che Pedretti aveva aiutato quando era in vita.