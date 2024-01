Giovanna Pedretti, via libera alla sepoltura. Proseguono le indagini

Dopo l'autopsia, che ha accertato l'annegamento come causa della morte, è arrivato il nullaosta per seppellire la salma della ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano. Intanto gli inquirenti vogliono capire se la 59enne fosse sola quando quella mattina uscì di casa. L'ipotesi principale resta comunque il suicidio

Il punto sulle indagini

Dentro e intorno all'auto di Pedretti, parcheggiata vicino a dove è stato ritrovato il corpo, sono state rilevate tracce di sangue. Secondo gli inquirenti, la ristoratrice si sarebbe autoprovocata delle ferite, che tuttavia non si sono rivelate fatali. Infatti, come stabilito dal team del dipartimento di Medicina legale di Pavia, la 59enne è morta per annegamento. Resta però il giallo della lametta che la donna aveva con sé: si cerca di capire perché l'abbia portata nonostante non fosse affilata e non in grado di provocare ferite profonde. Ulteriori elementi potrebbero emergere dagli esami tossicologici.