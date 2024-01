Giovanna Pedretti, si cerca il cliente della recensione

Giovanna Pedretti, la ristoratrice 59enne di Sant’Angelo Lodigiano, è morta per annegamento. Lo ha confermato l’autopsia: domenica 14 gennaio il suo corpo era stato trovato sulle rive del fiume Lambro, dopo che sui social era stata messa in dubbio la veridicità di una recensione in cui un cliente del suo ristorante lamentava di essere seduto vicino a gay e disabili. Prima era stata lodata per avergli risposto a tono, poi criticata per le accuse di aver falsificato il commento. Adesso bisognerà accertare che il post sui social fosse vero, cercando di risalire alla fonte del commento e scandagliando scontrini, prenotazioni e filmati per capire chi potrebbe essere il cliente in questione. Secondo il Corriere, Pedretti - pur non riuscendo a darne una descrizione fisica - avrebbe però detto, sentita dai Carabinieri, che la scorsa settimana era tornato nel suo locale. La procura di Lodi, al momento, indaga contro ignoti per istigazione al suicidio, ipotesi che consente gli approfondimenti e gli accertamenti tecnici necessari.