Arrestato Matej Janezic, uno dei complici nella fuga di Artem Uss

E' finito in manette per il mandato d'arresto europeo spiccato dalla Procura di Milano che nelle ultime settimane attraverso Eurojust e il Ministero della Giustizia aveva sollecitato l'esecuzione

Matej Janezic, uno dei cinque presunti componenti del commando che lo scorso 22 marzo ha fatto evadere dagli arresti domiciliari l'imprenditore russo Artem Uss, è stato arrestato in Slovenia. E' finito in manette per il mandato d'arresto europeo spiccato dalla Procura di Milano che nelle ultime settimane attraverso Eurojust e il Ministero della Giustizia aveva sollecitato l'esecuzione.