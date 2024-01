Spionaggio ai russi, l'ex ufficiale Walter Biot condannato a 20 anni

La Corte d'Assise di Roma ha condannato a 20 anni l'ufficiale di Marina Walter Biot, arrestato nel marzo del 2021 in un parcheggio di un centro commerciale della Capitale mentre era intento a passare informazioni coperte da segreto a funzionari dell'ambasciata russa in cambio di cinquemila euro. Le accuse contestate dai pm di Roma, che avevano chiesto 18 anni, sono anche spionaggio e corruzione.

Il commento del legale difensore

“Walter Biot è determinato. È una battaglia per lui ma anche di civilità giuridica affinché nessuno possa essere giudicato a prove segrete”. Così l’avvocato Roberto De Vita difensore di Walter Biot, condannato anche dal Tribunale militare della capitale a 30 anni. “Siamo passati da 30 anni a 20 anni: questo significa che più si approfondisce e si ragiona su come questo processo ha fatto spostare la bilancia della giustizia verso la ragion di Stato più che verso lo stato di diritto le pene si riducono e siamo in primo grado - ha sottolineato il penalista - Proseguendo così e conoscendo quel che viene in Appello e in Cassazione siamo certi che prima poi ci sarà un giudice che riconoscendo i diritti dovrà riconsegnare Walter Biot alla sua famiglia”.