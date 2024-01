Spionaggio, la procura di Roma chiede 18 anni per Walter Biot

L'ufficiale della Marina Militare era stato arrestato a marzo 2021 per aver ceduto documenti riservati ad un agente russo in cambio di denaro. Nei suoi confronti il pm ha contestato i reati di spionaggio e corruzione

La Procura di Roma ha chiesto una condanna pari a 18 anni di carcere per Walter Biot, l'ufficiale della Marina Militare arrestato a marzo 2021 per aver ceduto documenti riservati ad un agente russo in cambio di denaro. Nei suoi confronti il pm ha contestato i reati di spionaggio e corruzione. Biot è già stato condannato a 30 anni di reclusione dal tribunale militare.