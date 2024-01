Pistoia, crollo del solaio al matrimonio: il racconto dello sposo

“Stavo ballando davanti a mia moglie e con i nostri amici. Ridevamo, scherzavamo, tutti erano felici. All’improvviso mi sono trovato in un’altra dimensione. Al buio, nel vuoto. Un attimo e ho sentito corpi che mi cadevano addosso, insieme a macerie di ogni tipo, polvere, schegge”, è questo il racconto, riportato dal Corriere della Sera, di Paolo Mugnaini, 26 anni, residente a Lastra a Signa in provincia di Firenze, rimasto ferito insieme alla moglie, Valeria Ybarra, 26 anni, residente a Roma ma originaria di Houston (Usa), e ad altri invitati a seguito del crollo di un solaio durante la festa di matrimonio nell'ex convento di Giaccherino, sulle colline di Pistoia.

“Ero entrato in un gorgo spaventoso e non riuscivo a orientarmi – racconta ancora Paolo al quotidiano – Poi, mi sono trovato davanti al mio migliore amico. L’ho chiamato ma non rispondeva, aveva un grosso taglio sulla testa, c’era tanto sangue. Solo allora ho iniziato a capire. Mi sono messo a urlare chiamando Valeria, mia moglie. Non rispondeva e sembrava scomparsa. Ho temuto che fosse stata sepolta dalle macerie”. Anche Valeria è stata coinvolta nel crollo e, ferita, ha cercato Paolo, ma invano. Soccorsa e trasportata in ospedale ha ritrovato suo marito. “È qui che poi siamo riusciti a riunire la coppia – ha raccontato il primario del pronto soccorso Mirko Donati – Paolo continuava a chiedere della moglie ed era preoccupato anche per le altre persone coinvolte. Ma Valeria era in un altro reparto. Poi quando è arrivata il suo volto si è illuminato”.

Il crollo del solaio: 64 persone ferite

A seguito del crollo sono state 64 le persone che hanno fatto ricorso alle cure mediche per fratture, ferite o contusioni, di cui 39 hanno passato la notte tra sabato 13 e domenica 14 gennaio in vari ospedali toscani: 6 in codice rosso, perché in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Nel corso della giornata di ieri i dimessi sono stati 7, per cui, secondo quanto ha reso noto l'Asl Toscana Centro, le persone rimaste ricoverate sono 28, con tre feriti in terapia intensiva.

Paolo e Valeria sono giunti al pronto soccorso dell'ospedale San Jacopo di Pistoia insieme a numerosi invitati caduti nel vuoto ma per loro due fortunatamente solo tanto spavento e contusioni in varie parti del corpo, nessuna ferita o frattura. Sono stati dimessi all'alba del 14 gennaio e per ringraziare i sanitari, che si sono prodigati nei soccorsi, si sono fatti fotografare mano nella mano sui rispettivi letti del pronto soccorso.