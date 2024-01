Pistoia, chi sono i due sposi feriti nel crollo del solaio

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la famiglia Mugnaini è molto nota a Lastra a Signa ed è legata alla Comunità neocatecumenale di Scandicci e alla chiesa di San Bartolomeo in Tuto. Paolo Mugnaini, lo sposo, è un insegnante in una scuola di Firenze, dopo aver completato la laurea in ingegneria proprio all’Università di Firenze, e compirà 26 anni a febbraio. Sua moglie Valeria ha la stessa età, ma è originaria di Houston. Il padre Daniele svolge attività con la Rete Pas, ambulatori no profit a Firenze.

Sposi dimessi dall'ospedale

La coppia, trasportata all'ospedale San Jacopo di Pistoia, è stata dimessa. Sia l'uomo che la donna sono erano stati trasporti in ospedale per accertamenti: le dimissioni sono avvenute verso mezzanotte. Per loro, fanno sapere fonti sanitarie, solo qualche contusione e tanta paura. Tra i feriti in codice rosso arrivati ieri nel nosocomio pistoiese anche una donna incinta che non è in pericolo di vita ma che resta ricoverata in osservazione. Al San Jacopo delle 12 persone ferite arrivate a seguito del crollo ne restano ricoverate tre, tra cui la donna incinta. All'ospedale fiorentino di Careggi sono invece stati trasportati un uomo e una donna, entrambi in codice rosso. I due sono ricoverati in prognosi riservata e, sempre secondo quanto appreso da fonti sanitarie, sarebbero in condizioni stabili.