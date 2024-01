Pistoia, crollo solaio durante matrimonio. Ex convento sotto sequestro

Decine di persone sono rimaste ferite per il crollo di un solaio durante una festa di nozze a Giaccherino, in provincia di Pistoia. Di queste 5 sono in codice rosso ma non in pericolo di vita. Secondo le prime informazioni sembra che il pavimento del locale - un ex convento - dove era in corso la festa sia collassato mentre alcuni dei partecipanti stavano ballando. La procura indaga per i reati di lesioni colpose ed omissione di lavori. Ipotesi cedimento strutturale