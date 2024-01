Pistoia, crolla solaio a matrimonio: oltre 60 feriti, anche bimbi

Il crollo ha riguardato il pavimento di un solaio all'ex Convento di Giaccherino, in località Pontelungo: era in corso il ricevimento per un matrimonio. "Sarebbero coinvolte circa 60-70 persone, ma al momento non ci sarebbero morti”, ha riferito l'assessore alla Protezione civile, Alessio Bartolomei

Soccorritori del 118 e Vigili del fuoco sono intervenuti presso un ristorante di Pistoia dove è crollato il pavimento di un solaio all'ex Convento di Giaccherino, in località Pontelungo: era in corso il ricevimento per un matrimonio. "Sarebbero coinvolte circa 60-70 persone, ma al momento non ci sarebbero morti”, ha riferito l'assessore alla Protezione civile, Alessio Bartolomei. “Sul posto ci sono ambulanze, vigili del fuoco e polizia municipale. I feriti sono stati inviati oltre che all'ospedale di Pistoia anche agli ospedali di Prato, Empoli e Pescia, tra loro ci sarebbero anche bambini". In totale, secondo quanto emerso, sarebbero 64 i feriti, alcuni dei quali sono stati trasportati anche all'ospedale Versilia a Lido di Camaiore.

Una voragine nel pavimento

Secondo le prime ricostruzioni parte degli invitati alla festa di matrimonio dove è crollato il solaio avevano già lasciato il locale, ma una sessantina di altri invitati, soprattutto giovani, sono rimasti ancora e stavano ballando quando all'improvviso è avvenuto il crollo del pavimento dell'ex convento. La voragine ha inghiottito decine di presenti che si sono ritrovati al piano terra, coperti dai detriti.