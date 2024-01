Pistoia, la telefonata al 112: “È ceduto il solaio, c’è nebbia”. AUDIO

Cronaca

Decine di persone sono rimaste ferite per il crollo di un solaio durante una festa di nozze nell'ex convento di Giaccherino, a Pistoia. Di queste, 28 sono ancora ricoverate: alcune in terapia intensiva, ma non in pericolo di vita. Dimessi i neo-sposi, che hanno trascorso la prima notte di nozze in pronto soccorso: “Abbiamo avuto molta paura”. Il pavimento del locale è collassato mentre alcuni stavano ballando. Si indaga per lesioni colpose e omissione di lavori. Ipotesi cedimento strutturale