Omicidio Vanessa Ballan, legali Bujar Fardaj ricorrono contro arresto

Impugnata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere di fronte al Tribunale del Riesame. Secondo le due avvocate l’impianto accusatorio con cui la Procura ha ottenuto dal gip la misura avrebbe delle falle. In particolare, ritengono che la telefonata fatta da Fandaj al 112, nella quale diceva "di aver fatto una brutta cosa" e di volersi costituire, non era in realtà di una confessione

La telefonata al 112 di Bujar Fardaj

Secondo le legali, come riportano alcuni giornali, nel provvedimento firmato dal gip ci sarebbero molti punti ancora da chiarire. In particolare, l'attenzione delle avvocate si è concentrata sulla telefonata fatta da Fandaj al 112, nella quale diceva "di aver fatto una brutta cosa" e di volersi costituire: secondo le legali, non si tratterebbe in realtà di una confessione. Già alla fine dell’interrogatorio di garanzia, le due avvocate avevano espresso dubbi su quella telefonata e sull’effettivo peso in termini di assunzione di responsabilità. “Ci sono moltissimi elementi ancora da chiarire. Le indagini sono tuttora in corso e non tutto nella narrazione emersa in questi giorni corrisponde al vero”, hanno detto, secondo quanto riportato da Il Messaggero.