Omicidio Vanessa Ballan, oggi è in programma l'autopsia

Oggi è in programma l'autopsia sul corpo di Vanessa Ballan, la 26enne incinta uccisa a coltellate con sette fendenti, martedì scorso, nella sua casa di Riese Pio X in provincia di Treviso. L'esame autoptico si svolgerà nell'ospedale della città veneta. Il presunto assassino, il kosovaro Bujan Fandaj, è attualmente in carcere con l'accusa di omicidio volontario plurimo e pluriaggravato. (CHI E' IL KILLER)