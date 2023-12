Omicidio nel Trevigiano, 27enne trovata morta: killer in fuga

Una donna di 27 anni, Valeria Ballan, è stata trovata morta nella frazione di Spineda di Riese Pio X, in provincia di Treviso. Il corpo, che presenta ferite da arma da taglio, è stato rinvenuto all'ingresso della sua abitazione. La giovane viveva nella villetta a schiera con il compagno che era al suo fianco e in stato di choc. L'allarme è stato dato da un vicino di casa che ha avvertito il 118.

Killer in fuga

In merito all'omicidio, i carabinieri di Treviso stanno sentendo il compagno della giovane. Il presunto assassino è attualmente ricercato. L'uomo sospettato, che si sarebbe allontanato a piedi dal luogo del delitto, risiede ad Altivole, un Comune confinante con Riese, e sarebbe una persona che la coppia conosce. Per questo motivo, secondo le prime ricostruzioni, la vittima gli ha aperto la porta, venendo però aggredita e uccisa. Il compagno, che si trovava con lei nell'abitazione, è in stato di choc ma è riuscito a fornire elementi utili agli investigatori che stanno ricercando l'omicida. L'arma del delitto non è stata trovata. La coppia ha un figlio di 4 anni, la cui presenza al momento del delitto non è stata accertata, e risiedeva da anni nella piccola frazione di Riese. Si tratta di un piccolo quartiere residenziale con case bifamiliari, e un negozio di parrucchiera, che la vittima frequentava.