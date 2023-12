Giocatore Nba arrestato per sequestro e omicidio di una 23enne

Chance Comanche, giocatore 27enne degli Stockton Kings in Lega G (campionato minore dell'Nba) è stato arrestato dall'Fbi per il sequestro e l'uccisione di una infermiera di 23 anni, Marayna Rodgers, che era scomparsa a inizio mese, il 5 dicembre, a Las Vegas. In manette anche la presunta fidanzata dell'atleta, la 19enne Sakary Harnden, con cui la vittima è stata vista l'ultima volta prima che se ne perdessero le tracce.