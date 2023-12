Filippo Turetta lascia Psichiatria, compleanno in carcere

Filippo Turetta compie 22 anni in carcere. Il giovane si trova nella casa circondariale di Montorio Veronese, in attesa di affronare il processo per l'omicidio della sua ex fidanzata, Giulia Cecchettin. "Chi lo ha incontrato, dice che fa fatica a sostenere lo sguardo e si vergogna molto", riferisce “radio carcere”, come riporta Il Gazzettino. Turetta passerà la giornata non più in Psichiatria, ma nell’infermeria del carcere di Verona insieme a una ventina di carcerati.