Treviso, un presepe dedicato a Giulia Cecchettin: la visita del papà

"Giulia amava i presepi"

Gino Cecchettin ha spiegato come Giulia amasse i presepi perché “cristallizzano un momento di bellezza, serenità e pace”. Poi ha confessato di essersi commosso quando è entrato nella stanza allestita con tantissime foto di Giulia. "Un papà non riesce e non commuoversi quando la sua bambina è così ben rappresentata, poi questa storia è ancora molto fresca per me, dopo tutto il can can mediatico che c'è stato sto vivendo finalmente qualche giorno di tranquillità” ha detto il papà della 22enne di Vigonovo assassinata dall'ex fidanzato, Filippo Turetta l’11 novembre scorso.