Cosa fare a Capodanno a Firenze, eventi ed idee last minute

Molti gli eventi in programma nel capoluogo toscano: dalle rappresentazioni teatrali fino al Concerto in Piazza della Signoria

Molti gli spettacoli in programma a teatro. A partire dal Teatro della Pergola, dove Pierpaolo Sepe dirige Giuliana De Sio e Alessandro Haber ne "La signora del martedì" di Massimo Carlotto, tratto dal suo omonimo romanzo.

A Firenze il cuore della festa sarà in Piazza della Signora: sul palco saliranno Diodato, che si esibirà in una selezione di brani tratti dal suo repertorio e, grazie alla Andrea Bocelli Foundation, anche il comico prestigiatore Andrea Paris, la cantante Cecille, la sassofonista Eleonora Fiorentini, la pianista Xing Chang , i cantanti lirici Gianpiero Delle Grazie, Antonio Mandrillo e Martina Tragni.

Un capodanno ricco di eventi a Firenze. Fine settimana - l'ultimo del 2023 - che sarà ricco di appuntamenti per tutti, grandi e bambini, da non perdere nel capoluogo toscano. (CAPODANNO: TUTTI I RINCARI )

Cabaret a Teatro Verdi

Il Teatro Verdi saluta il 2023 sulle note di un classico del musical: "Cabaret", tratto dal romanzo di Christopher Isherwood e portato al cinema da Bob Fosse, va in scena per la regia di Luciano Cannito, con Diana Del Bufalo e Arturo Barchetti come protagonisti.

Evento al Teatro Le Laudi

Risate e divertimento sono garantiti anche al Teatro Le Laudi, sede della compagnia stabile "Namastè Teatro", che interpreta storie private e piccole miserie della commedia di Gérard Darier "Assemblea condominiale", per la regia di Stefano Tamburini.

Capodanno a Scandicci

Capodanno prosegue anche fuori Firenze. “Stazioni Lunari” è l'evento che animerà piazza della Resistenza a Scandicci e saluterà l'arrivo del 2024. L'inizio della festa, organizzata da La Scena Muta e voluta dal Comune di Scandicci, è previsto per le 22 con un presentatore d'eccezione, Paolo Hendel.