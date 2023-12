Non solo sugli sci, ecco dove gli italiani festeggeranno Capodanno

Se la montagna quest’anno la fa da padrone durante le feste natalizie, le terme riscuotono altrettanto successo per quelle di fine anno. Come sottolinea Federalberghi Terme, c'è il tutto esaurito nelle strutture ricettive che si trovano nelle località termali e mettono a disposizione dei propri ospiti centri benessere e Spa, per vacanze all’insegna del relax