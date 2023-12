Capodanno in bilico l’anticiclone e l’arrivo di un’ondata di freddo

Tra Natale e Santo Stefano abbiamo avuto condizioni meteo stabili grazie alla persistenza di un campo di alta pressione. Nei prossimi giorni possibili nebbie e foschie si concentreranno soprattutto nella Pianura Padana, mentre sulle coste di Liguria e l’alto Adriatico non mancheranno le nubi basse. Maggiori spazi di sereno al Centro-sud, specie sulle zone interne e i versanti adriatici. Il resto della settimana si prevede stabile, con temperature sopra la media, raggiungendo anche valori di 6-8 gradi sopra la norma al Sud.

Possibile maltempo nel giorno di Capodanno

L'ultimo weekend del 2023,secondo le sarà dominato ancora dall'incertezza: una possibile depressione potrebbe interessare l'Europa e il Mediterraneo centrale. Questo potrebbe portare precipitazioni, temporali e neve in montagna, grazie al calo delle temperature, durante sabato e domenica". Le previsioni per l'inizio di gennaio sono ancora incerte: si prevede un afflusso di aria più fredda verso l'Italia in occasione del Capodanno 2024. Le condizioni meteo sembrano migliorare al Centro-Nord, mentre al Sud il maltempo potrebbe persistere. Successivamente, l'alta pressione potrebbe spostarsi nuovamente verso la Penisola Iberica e il Mediterraneo occidentale, garantendo tempo asciutto e temperature superiori alla media

Le previsioni di martedì 27 dicembre

Al Nord al mattino tempo stabile con cieli nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio locali nevicate sulle Alpi orientali oltre i 1500-1700. In serata e in nottata tempo in peggioramento con piogge sparse tra Emilia Romagna e Triveneto con neve a quote medie sui rilievi. Al Centro al mattino nubi compatte su tutte le regioni con deboli precipitazioni. Tra la serata e la notte tempo in peggioramento con al mattino piogge e acquazzoni sparsi, neve oltre i 1700-1800 metri. Al Sud e sulle Isole al mattino nuvolosità alternate a schiarite con isolati piovaschi sulla Campania. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con piogge lungo i settori tirrenici e la Sicilia settentrionale. In serata non sono attese variazioni.