Milano, a Capodanno vietata la vendita di alcol anche al super

A Milano, a Capodanno, niente alcol in vendita, nemmeno le bottiglie di spumante per brindare al nuovo anno. Divieto che vale dalle 18 del 31 dicembre alle 6 del primo gennaio: è vietata la distribuzione, la vendita e la somministrazione, anche gratuita di bevande in bottiglie di vetro e lattina e in generale di superalcolici in tutti i punti vendita, dai baracchini ambulanti ai supermercati all'interno della cerchia filoviaria, cioè in un'area che va ben oltre il centro. (BOTTI DI CAPODANNO: IL DECALOGO PER PROTEGGERE GLI ANIMALI)