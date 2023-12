Sciopero commercio, turismo e ristorazione domani 22 dicembre

Alla base della protesta c’è la richiesta di rinnovo del contratto collettivo, scaduto dal 2019. La mobilitazione sarà supportata da 3 manifestazioni a Roma, Milano e Napoli e da due raduni regionali a Cagliari e Palermo ascolta articolo

Domani in piazza le lavoratrici e i lavoratori del settore terziario, turismo e servizi, del comparto alberghiero e delle agenzie di viaggio, in attesa da oltre tre anni dei rinnovi dei contratti nazionali di settore. La giornata di stop indetta dai sindacati nazionali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs è finalizzata a sollecitare un avanzamento del confronto, denunciare il mancato aggiornamento dei contratti mentre le attività registrano un aumento dei fatturati.

Le motivazioni Alla base della protesta nel macrosettore terziario, l'indisponibilità delle associazioni datoriali di settore Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Ancc-Coop, Confcooperative-Consumo e Utenza e Agci-Agrital "a riconoscere alle lavoratrici ed ai lavoratori incrementi retributivi in linea con l'andamento inflazionistico così come peraltro previsto dagli accordi interconfederali sugli assetti contrattuali” si legge in una nota. approfondimento Sciopero nazionale della sanità, saltano circa 25mila interventi

Aumenti salariali I sindacati chiedono che nella trattativa per gli aumenti salariali si tenga conto dell’Ipca (Indice dei prezzi al consumo armonizzato), che – se applicato – porterebbe a 300 euro mensili di aumento nelle buste paga dei lavoratori. Le controparti, però, sono disposte a offrirne solo la metà.

approfondimento Enav, sciopero dei controllori di volo: i voli garantiti a Brindisi

A Roma La mobilitazione sarà supportata da 3 manifestazioni a Roma, Milano e Napoli, e da due manifestazioni regionali a Cagliari e Palermo. Nella Capitale, dove confluiranno i delegati del centro Italia alle 9.30 il corteo muoverà da Piazza Esquilino percorrendo via Cavour e via dei Fori Imperiali, fino a Piazza Santi Apostoli dove alle 11.30 è previsto il comizio conclusivo. approfondimento Sciopero trasporti 15 dicembre, mattinata di disagi in tutta Italia

A Milano Nel capoluogo lombardo dove confluiranno i rappresentanti dalle regioni del Nord Italia, il concentramento è previsto alle 9.30 in piazza Castello; il corteo si muoverà da viale Gladio percorrendo viale Emilio Alemagna, viale Moliere, viale Milton e via Mario Pagano fino ad arrivare alle 11.30 in Piazza Sempione per il comizio conclusivo. approfondimento Sciopero del trasporto aereo il 17 dicembre: orari e voli garantiti

A Napoli Nel capoluogo partenopeo dove confluiranno i delegati del sud Italia il raduno è previsto alle 9.30 in piazza Mancini; il corteo da corso Umberto I, passando per via Cardinale Guglielmo, raggiungerà piazza Matteotti per il comizio conclusivo.

approfondimento Sciopero Trenord 14 dicembre, orari e treni a rischio