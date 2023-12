Sciopero trasporti 15 dicembre, disagi in tutta Italia: ultime notizie

Il trasporto pubblico oggi si ferma per quattro ore, dalle 9 alle 13. Ma nelle grandi città, oltre all'astensione, c'è il rischio dei cosiddetti bus lumaca, ossia i mezzi in strada guidati a rilento per tutto il giorno

I mezzi pubblici si fermano oggi per uno sciopero di quattro ore, dalle 9 alle 13. Ma nelle grandi città, oltre all'astensione, c'è il rischio dei cosiddetti bus lumaca, cioè i mezzi in strada guidati a rilento per tutto il giorno. Le motivazioni dell'astensione sono legate alla richiesta di un aumento degli stipendi, una riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, l'adeguamento della sicurezza e il blocco delle privatizzazioni. Lo sciopero doveva essere di 24 ore, ma è stato ridotto a quattro dopo la quarta precettazione di fila effettuata da Matteo Salvini da luglio.

Stop delle corse dalle 9 alle 13 anche a Roma, la protesta riguarda i lavoratori di Atac e Roma Tpl e mette a rischio il servizio sull'intero territorio della Capitale e nei comuni della città metropolitana serviti. Durante lo sciopero non è garantito il servizio delle biglietterie, mentre i parcheggi di interscambio restano aperti. I bike box delle stazioni eventualmente chiuse non saranno disponibili a eccezione del bike box della stazione Ionio.

Lo sciopero a Napoli e Firenze

A Napoli le linee di superficie dei mezzi Anm effettuano servizio regolare dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Nella restante parte della giornata potrebbero invece verificarsi problemi per residenti e turisti nel capoluogo partenopeo. Per Firenze, Autolinee Toscana comunica che lo sciopero è stato ridotto a 4 ore, dalle 9 alle 13, ma nel rispetto delle fasce di garanzia il servizio riprende dalle 12:30.

Lo sciopero a Genova e Bologna

A Genova il servizio è garantito nelle due fasce di garanzia, che vanno dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30. Possibili disagi, fa sapere Amt, anche per la Ferrovia Genova Casella: il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.30 alle ore 9.30 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30. A Bologna, Tper in una nota ha precisato che per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) lo sciopero dura 4 ore: dalle 9 alle 13.