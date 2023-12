Sciopero Trenord 14 dicembre, orari e treni a rischio

Treni a rischio

Secondo quanto comunica Trenord, le fasce orarie di garanzia non saranno interessate dall’agitazione sindacale. Arriveranno a fine corsa i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 09:01 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10:01. Nel caso di non effettuazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno previsti autobus a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto senza fermate intermedie. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. Saranno previsti anche autobus a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 “Malpensa Aeroporto – Stabio” senza fermate intermedie. Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito di Trenord o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite l'app. Essendo ipotizzabili ripercussioni anche a conclusione dello sciopero, Trenord invita i viaggiatori a prestare attenzione sia agli annunci sonori trasmessi nelle stazioni che alle informazioni in scorrimento sui monitor.