Trenord, la Lombardia rinnova il contratto per i servizi ferroviari per 10 anni

La Regione Lombardia ha dato il via libera alla delibera per assegnare a Trenord la gestione dei servizi ferroviari regionali e locali per il periodo compreso tra il 2023 e il 2033. Il contratto prevede un corrispettivo annuale fisso di 536.200 euro, con una revisione obbligatoria del Piano Economico Finanziario al termine del quinto anno. "Aver prorogato sino al 30 novembre il vecchio contratto ci ha consentito di avere un notevole risparmio sul corrispettivo del nuovo affidamento, pari a 60 milioni di euro complessivi. Ma non solo - ha spiegato l'assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente - il nuovo contratto prevede un'evoluzione in termini quantitativi, con l'incremento sino a 50 milioni annui di Km/treno, con un aumento di oltre il 20% rispetto agli standard attuali".

Lucente: "Obiettivo è arrivare a 1 milione di utenti"

Un servizio "in netta crescita - ha aggiunto Lucente - con un trasporto giornaliero da parte di Trenord che attualmente è di oltre 750 mila passeggeri. Ebbene, l'obiettivo è arrivare a 1 milione di utenti". Tra le novità c'è l'introduzione di un Piano di intervento per la gestione delle interruzioni, che disciplina le azioni da mettere in campo a seconda delle diverse tipologie di criticità che si possano di volta in volta prefigurare. In aggiunta il trasporto delle bici diventa gratuito per tutti i treni di Trenord che le ammettono (sarà incrementato il numero di convogli dove possono viaggiare). I processi manutentivi saranno rinnovati, anche a seguito della completa sostituzione del materiale rotabile di vecchia concezione: su 214 treni già finanziati per una spesa regionale di 1,7 miliardi di euro, ad oggi ne sono in servizio 136; l'immissione dei nuovi treni sarà completata entro il 2025. E nel 2024 sarà bandita una nuova gara per l'acquisto di treni Regio Express.