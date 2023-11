Metro Milano, M1 rossa bloccata: attivati bus sostitutivi Atm

Tratto danneggiato

Secondo quanto riferito da Atm, Azienda dei trasporti milanesi, intorno alle 4 un tratto di galleria in prossimità della stazione di Palestro è stato danneggiato durante le ultime lavorazione notturne. Nelle fasi di manovra dei mezzi operativi è stato urtato uno dei numerosi pilastri di separazione tra i binari, il quale è stato di conseguenza danneggiato e deve essere messo in sicurezza. "Ci scusiamo con tutti i nostri passeggeri. Siamo al lavoro per riaprire la linea nel più breve tempo possibile", ha scritto l'azienda su X.

I bus sostitutivi

I treni sono sostituiti da bus che fermano in corrispondenza delle fermate dei bus notturni NM1. I bus servono la tratta Cadorna-Pasteur, non fermano a Cairoli: la fermata più vicina è a Cadorna, in via Carducci. I bus fermano a Duomo in via Mazzini, a Cordusio in via Orefici, a San Babila in via Visconti di Modrone.