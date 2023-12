Sciopero del trasporto aereo il 17 dicembre: orari e voli garantiti

I voli garantiti

Come rende noto il sito dell’Enac sarà garantito il volo RYR 4099 Bari – Palermo essendo un voleo di collegamento con le isole con un’unica frequenza giornaliera. Dovrà essere assicurato l'arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell'inizio dello sciopero.

“Sono altresì assicurati – spiega la nota - dell’Enac tutti i voli la cui partenza è schedulata in orari antecedenti all’inizio dell’astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti”, “i voli intercontinentali in arrivo compresi transiti su scali nazionali, nonché il volo in partenza: WMT 3864 Pescara – Tirana". Garantito, sia mediante i voli ricompresi nelle prestazioni indispensabili che mediante voli cargo, il trasporto di merci deperibili, animali vivi, medicinali, nonché generi qualificati di volta in volta dalle competenti autorità come generi di prima necessità e come merci necessarie per il rifornimento delle popolazioni e per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali. Sono inoltre assicurati i sorvoli del territorio nazionale e gli attraversamenti dello spazio aereo di responsabilità italiana. "Oltre ai voli sopraindicati - prosegue l'Enac - sono autorizzati tutti gli ulteriori collegamenti che le Società saranno in condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale dipendente".