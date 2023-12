Crotone, abbattuto l'ecomostro simbolo del potere della 'ndrangheta

È stato demolito a Melissa, in Calabria, palazzo Mangeruca, l'ecomostro confiscato alla 'ndrangheta e presente da decenni nella frazione Torre Melissa. Per l'abbattimento sono stati utilizzati 400 chili di esplosivo distribuiti in migliaia di microcariche che hanno cancellato l'immobile di sei piani, uno dei simboli del potere mafioso in Calabria. Alle operazioni hanno assistito ministro per i Rapporti col Parlamento, Luca Ciriani, il vice ministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, il presidente della Giunta Regionale della Calabria, Roberto Occhiuto, e il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Teo Luzi.

Ciriani: “Giorno importante per l'Italia”

"Un giorno importante per tutta l'Italia. È un segnale di vittoria della legalità ed era molto importante che il governo fosse presente oggi in Calabria, insieme a tutte le altre istituzioni", ha commentato Ciriani. "Questo è un governo - ha aggiunto Ciriani - che ha fatto della lotta alla criminalità uno dei suoi impegni centrali più importanti. Il primo atto al governo fu la conferma del carcere duro per tutti i criminali, soprattutto malavitosi. Questa è anche una vittoria contro arroganza delle mafie. L'unione attuata qui può essere un esempio per abbattere altri mostri costruiti dalla criminalità. Io credo che questo sia un simbolo, un esempio di quello che si può fare anche in futuro. Credo che si debba ringraziare il presidente Occhiuto e tutte le amministrazioni che hanno voluto accelerare in questa direzione. Siamo davanti ad un simbolo di come lo Stato se unito può vincere ed anche della determinazione delle istituzioni che lanciano un messaggio: non esistono zone franche in Italia. Cioè non esistono parti del territorio sottratte al controllo dello Stato e della legalità e degli onesti cittadini. Questo vale qui in Calabria come vale a Caivano ed in ogni parte del paese", ha concluso Ciriani.