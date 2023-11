Blitz Ps-Fbi, colpite famiglie mafiose a Palermo e New York

Sono in corso una serie di fermi tra Palermo e New York nei confronti di 17 persone

Blitz della polizia e del Fbi contro le famiglie mafiose che operano in Italia e negli Stati Uniti. Sono in corso una serie di fermi tra Palermo e New York nei confronti di 17 persone ritenuta appartenenti o legate a una storica famiglia palermitana.