Giulia Cecchettin, oggi l'interrogatorio di Filippo Turetta

Il 22enne accusato dell'omicidio dell'ex fidanzata sarà davanti al gip dalle ore 10. Nei prossimi giorni previsti gli accertamenti del Ris di Parma sulla Punto e l'autopsia sul corpo della ragazza: saranno fondamentali per contestare al giovane anche la premeditazione ascolta articolo

È previsto alle ore 10 di oggi, 28 novembre, l'interrogatorio di garanzia di Filippo Turetta, il 22enne accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin, da sabato rinchiuso nel carcere Montorio di Verona. Il giovane dovrà scegliere se rimanere in silenzio, fare solo dichiarazioni spontanee o confessare, anche collaborando alle indagini e rispondendo alle domande.

La premeditazione Con il gip Benedetta Vitolo, e il difensore del ragazzo, Giovanni Caruso, dovrebbe essere presente anche il pm Andrea Petroni, titolare del fascicolo. L'eventuale contestazione di aggravanti, come la premeditazione, potrebbe avvenire in un secondo tempo, quando la procura potrà disporre degli accertamenti sulla Fiat Punto di Turetta e l'esito dell'autopsia, entrambi previsti per questa settimana. approfondimento Giulia, dall'interrogatorio di Filippo all'autopsia: le prossime tappe

La linea difensiva Intanto ieri la difesa di Turetta ha fatto sapere non presenterà istanza al Riesame per chiedere la scarcerazione o una misura meno afflittiva per il giovane. Uscendo dal carcere di Verona, l'avvocato Giovanni Caruso - che ha già ricevuto copia degli atti d'inchiesta - ha spiegato di non voler anticipare nulla in merito all'interrogatorio di oggi "per rispetto dell'autorità giudiziaria", e quindi di non voler dire se il suo assistito parlerà o si avvarrà della facoltà di non rispondere. "Sta bene", ha comunque risposto ai cronisti che gli domandavano delle condizioni psicofisiche del giovane. leggi anche Cecchettin, legale Turetta: non chiederò attenuazioni misura cautelare

Ora in è nel reparto Infermeria, poi andrà nella sezione Protetti Per ora Turetta è detenuto nel reparto Infermeria, dove probabilmente dovrà stare ancora qualche giorno per completare la fase di colloqui e valutazioni psicologiche e psichiatriche. Poi sarà spostato nella sezione Protetti, dove oltre a essere sorvegliato a vista contro il rischio di atti di autolesionismo o di suicidio, non avrà contatti - a sua tutela - con detenuti in carcere per altri tipi di reati. Il 22enne viene descritto come "tranquillo", ha chiesto di poter leggere libri e di incontrare i genitori, ma non potrà farlo prima dell'interrogatorio di oggi. Ha anche incontrato il cappellano dell'istituto penitenziario. Al momento è accusato di omicidio volontario aggravato e sequestro di persona. vedi anche Vigonovo, il corteo nel paese di Giulia Cecchettin. FOTO

Gli accertamenti sulla Punto La Fiat Grande Punto nera di Turetta - insieme agli oggetti sequestrati al suo interno, come il telefono del giovane - sarà riportata in Italia nei prossimi giorni, al massimo entro la prossima settimana, e sarà affidata per le analisi ai carabinieri del Ris di Parma. Nelle indagini della procura di Venezia, condotte dai carabinieri, si sta attendendo che la magistratura tedesca dia il via libera all'ordine di investigazione europeo sul sequestro di macchina e oggetti: a quel punto gli investigatori italiani andranno a recuperare l'auto e il materiale sequestrato. vedi anche Giulia Cecchettin, esposto il suo disegno con le scarpe rosse