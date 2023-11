Giulia Cecchettin, esposto il suo disegno con le scarpe rosse

"Il sogno di Giulia" questo il titolo dell'opera: un coccodrillo con le scarpe rosse, simbolo della lotta alla violenza sulle donne. Il disegno è stato realizzato da Giulia Cecchettin , la 22enne di Vigonovo uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta. Il quadro è stato esposto su concessione della famiglia a Perarolo di Vigonza, vicino Padova, durante la cerimonia del Premio internazionale di illustrazione per l'infanzia "Scarpetta d'Oro 2023" promosso da Confindustria Veneto Est. L'opera verrà portata a Stra, in provincia di Venezia nella mostra allestita a Villa Loredan fino al 31 gennaio.

Lotta al femminicidio

"Il femminicidio di Giulia ha profondamente scosso la nostra comunità” ha dichiarato Leopoldo Destro, presidente di Confindustria Veneto Est. “ La cerimonia della Scarpetta d'Oro si svolge a pochi chilometri dalla sua casa, è dedicata al mondo dell'illustrazione e quest'anno è caduta proprio nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne. "E' stato spontaneo e doveroso ricordare Giulia in questo modo semplice ma vicino alla sua sensibilità e ai suoi sogni. Come imprenditori, siamo al fianco delle donne nella lotta alle discriminazioni e alla violenza, per la parità di genere e la partecipazione al mondo del lavoro" ha concluso Destro.