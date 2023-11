Omicidio Cecchettin, Filippo Turetta oggi in Italia

In mattinata un volo militare porterà il ragazzo dalla Germania, dove è in carcere, all'aeroporto di Venezia. Poi dovrebbe essere trasferito nel carcere protetto di Verona. Intanto i pm spingono sulla possibile premeditazione: avrebbe acquistato in anticipo lo scotch trovato nella zona dove avvenne l'ultima aggressione a Cecchettin ascolta articolo

Filippo Turetta torna in Italia. L’unico indagato per l’omicidio e per il sequestro di Giulia Cecchettin, suo ex fidanzato, dovrebbe arrivare a Venezia intorno alle 12.30. Al momento si trova nel carcere tedesco di Halle: sabato 18 novembre era stato fermato in Germania, dopo una settimana di fuga. Lo stesso giorno, in Italia, veniva ritrovato il corpo della ragazza. Il giovane, 22 anni, partirà dall’aeroporto di Francoforte a bordo di un volo militare. Dovrebbe poi essere recluso in un carcere con una struttura per protetti, a Verona. Sarà in cella da solo e sorvegliato a vista 24 ore su 24, anche per evitare atti autolesionistici. Nei prossimi giorni dovrà affrontare l’interrogatorio di garanzia con il gip di Venezia. Dalle indagini, intanto, si fa strada l'ipotesi della premeditazione: Turetta avrebbe acquistato in anticipo lo scotch trovato nella zona dove avvenne l'ultima aggressione a Giulia Cecchettin. La difesa starebbe valutando un'istanza di perizia psichiatrica. Intanto emerge che il padre della ragazza, nella prima denuncia di scomparsa, esprimeva già timori per l'incolumità della figlia (BASTA: LA CAMPAGNA DI SKY TG24 CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE).

Le indagini Gli inquirenti stanno dunque cercando di dimostrare la premeditazione dell’omicidio: sembrerebbe che Turetta avesse ordinato online del nastro adesivo già un paio di giorni prima di sabato 11 novembre, quando vide Cecchettin, la aggredì e poi – come ha confessato alle autorità tedesche al momento dell’arresto – la uccise. Non solo: sembra che tra le carte in mano agli investigatori ci siano prove che dimostrerebbero un presunto sopralluogo di Turetta nella zona industriale di Fossò, dove poi ci fu l’aggressione. Altri elementi che, secondo i pm, puntano verso la premeditazione sono i coltelli che il ragazzo avrebbe portato con sé e i teli di plastica messi sopra il corpo nascosto. I giudici potrebbero presentare poi nuove accuse a carico del ragazzo, tra cui un'imputazione per occultamento di cadavere per aver nascosto il corpo in una zona montuosa in provincia di Pordenone, vicino al lago di Barcis. L’accusa al momento è di omicidio volontario aggravato dalla relazione affettiva terminata e sequestro di persona. vedi anche Filippo Turetta, cosa cambia se viene accolta la perizia psichiatrica

La denuncia di scomparsa di Gino Cecchettin Domenica 12 novembre, Gino Cecchettin – il padre della vittima – presentò denuncia di scomparsa mettendo nero su bianco che temeva per la "incolumità della figlia". Lei, ha spiegato il padre, aveva lasciato Turetta anche per la sua "eccessiva gelosia". E dopo la fine della relazione era comunque "insistente e possessivo al punto che Giulia - si legge negli atti - aveva deciso di troncare definitivamente anche il loro rapporto di amicizia". Continuava però a frequentarlo "poiché, a dire di mia figlia, l'ex fidanzato nell'ultimo periodo era depresso e pertanto, per paura che potesse attuare qualche gesto inconsulto, cercava di stargli vicino". La telefonata di allarme Nel frattempo si continua a cercare di capire perché dopo la telefonata di allarme fatta la notte dell’11 novembre al 112 alle 23.18 dal vicino di casa dei Cecchettin, che aveva sentito le urla della ragazza nel parcheggio lì vicino, nessuna pattuglia sia arrivata per i controlli. Fonti dell’Arma hanno fatto sapere che al momento non ci sono fascicoli aperti in Procura relativi alla chiamata e che non esiste una seconda telefonata al 112 arrivata da un vigilantes. vedi anche Giulia Cecchettin, spunta un nuovo video con i due ragazzi a bordo