Giulia Cecchettin e la madre, Elena: "Abbracciatevi anche per me"

La 22enne uccisa da Filippo Turetta dovrebbe essere seppellita accanto alla madre scomparsa un anno fa. Non c'è ancora una data per i funerali. Intanto Filippo Turetta è in attesa di estradizione

"Abbracciatevi anche per me": sono le parole commoventi pubblicate su Instagram da Elena Cecchettin con una foto che ritrae la sorella Giulia da piccola insieme alla madre Monica, mancata un anno fa. Sono migliaia i commenti di supporto e vicinanza a una famiglia composta e combattiva ma distrutta dal dolore. Secondo quanto riporta Il Messaggero, Giulia Cecchettin, uccisa a 22 anni dall'ex Filippo Turetta, e lasciata in un dirupo, verrà sepolta accanto alla madre. Ancora sconosciuta la data dei funerali: prima dovranno essere conclusi gli esami autoptici per capire come è morta Giulia. L'ultimo saluto della ragazza, dove si attende un'enorme partecipazione pubblica (LE MANIFESTAZIONI IN TUTTA ITALIA) dovrebbe essere celebrato nella parrocchia di San Martino a Vigonovo.