Giulia Cecchettin, Gip su Turetta: "Aggressione di inaudita ferocia"

Nell'ordinanza con cui è stato disposto l'arresto, poi diventato mandato europeo di cattura, il ragazzo viene definito "imprevedibile, perché dopo aver condotto una vita all'insegna di un'apparente normalità, ha improvvisamente posto in essere questo gesto folle e sconsiderato". L’ex fidanzato della vittima è al momento nel carcere di Halle, in Germania, in attesa dell’estradizione: l'accusa è di omicidio volontario, ma si indaga sugli elementi a sostegno della premeditazione ascolta articolo

Filippo Turetta appare "imprevedibile, perché dopo aver condotto una vita all'insegna di un'apparente normalità, ha improvvisamente posto in essere questo gesto folle e sconsiderato". È questo uno dei passaggi dell'ordinanza con cui il gip di Venezia Benedetta Vitolo ha disposto l'arresto del ragazzo, poi diventato mandato europeo di cattura eseguito in Germania. "Chiedo perdono. Mio figlio Filippo dovrà pagare per quello che ha fatto", ha scritto intanto il padre di Filippo Turetta al papà di Giulia Cecchettin. Il coetaneo, ex fidanzato della giovane, è al momento nel carcere di Halle, in Germania, in attesa dell’estradizione: l'accusa è di omicidio volontario, ma si indaga sugli elementi a sostegno della premeditazione. Per oggi alle 11 il ministro dell’Istruzione Valditara ha chiesto un minuto di silenzio in tutti gli istituti scolastici d'Italia per le donne vittime di violenze, ma i movimenti studenteschi chiamano a "una giornata di rabbia contro ogni femminicidio".

Gip: "Turetta estremamente pericoloso, gesto folle dopo vita normale" "Turetta con questa aggressione a più riprese e di inaudita ferocia ai danni della giovane fidanzata, prossima alla laurea, ha dimostrato una totale incapacità di autocontrollo", si legge nell'ordinanza del gip. Elementi idonei "a fondare un giudizio di estrema pericolosità e desta allarme" dato che "i femminicidi sono all'ordine del giorno". Il giovane appare "imprevedibile, perché dopo aver condotto una vita all'insegna di un'apparente normalità, ha improvvisamente posto in essere questo gesto folle e sconsiderato", si evidenzia nel provvedimento. Nell'ordinanza si legge che il nastro adesivo, sequestrato dai carabinieri accanto alla traccia di sangue trovata nella zona industriale di Fossò, è stato "applicato" da Turetta "probabilmente per impedire" alla ragazza "di gridare". Secondo la ricostruzione fatta dal gip nella prima ordinanza per tentato omicidio, Giulia Cecchettin sarebbe stata accoltellata la prima volta da Filippo Turetta mentre si trovava alle 23.15 di sabato 11 novembre nel parcheggio davanti alla sua casa a Vigonovo. Poi, dopo averla immobilizzata probabilmente con del nastro adesivo, il ragazzo avrebbe spinto l'ex fidanzata in auto e raggiunto in pochi minuti la zona industriale di Fossò dove l'avrebbe aggredita nuovamente, mentre lei tentava una fuga, uccidendola. approfondimento Omicidio Giulia Cecchettin, era stato premeditato da Filippo Turetta?

Il messaggio fra i padri Nicola Turetta ha contattato Gino Cecchettin con un messaggio e gli ha espresso "massima partecipazione al loro dolore, e una forte vicinanza", ha raccontato l'avvocato di Filippo, Emanuele Compagno. A voce non ce l'ha fatta. Ci aveva provato lunedì sera, alla fiaccolata a Vigonovo, a parlare con lo zio di Giulia, Andrea. "Gli ho telefonato perché non riuscivo a vederlo nella piazza - ha spiegato il parente della ragazza - Ci siamo sentiti un attimo, al cellulare: lui è scoppiato a piangere, ci ha chiesto scusa, perdono". leggi anche Consigliere veneto attacca sorella Cecchetin. Zaia: "Mi dissocio"

Le indagini Per ricostruire con precisione cosa sia accaduto a Giulia ai magistrati della Procura di Venezia servono l'esito dell'esame autoptico e gli accertamenti tecnici sui tanti reperti - un coltello spezzato, la Fiat Punto dell'indagato, le macchie di sangue - raccolti dai Carabinieri. Soprattutto, serve la versione del presunto assassino, Filippo Turetta. I tempi perché arrivi in Italia non saranno brevi: le procedure previste, come la traduzione in tedesco dell'ordinanza di custodia cautelare, fanno slittare almeno a giovedì la possibilità della prima udienza in carcere. L'estradizione di Turetta non avverrà in pochi giorni: sono diverse le pratiche da espletare nel carteggio tra gli uffici giudiziari dei due Paesi. Il capo d'imputazione, dopo il ritrovamento del cadavere di Giulia Cecchettin, è stato infatti riformulato: dall'iniziale tentato omicidio a omicidio volontario e la misura cautelare per la quale Turetta si è presentato in udienza in Germania dovrà essere ri-notificata ed è su questo mandato per omicidio volontario che il giovane dovrà esprimere l'accettazione all'estradizione. leggi anche Omicidio Giulia, virale la poesia dell'attivista Torres Cáceres