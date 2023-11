Liceali contro il minuto di silenzio nelle scuole per Giulia Cecchettin: "Facciamo rumore"

Centinaia di studenti si sono radunati nei cortili di numerosi licei romani, manifestando in modo rumoroso in memoria di Giulia Cecchettin e di tutte le vittime di femminicidio. Presso istituti come il Manara, il Morgagni, l'Orazio, il Tasso, così come il Farnesina, il Virgilio, il Talete, il Mamiani e molti altri, gli studenti hanno espresso il loro dissenso nei confronti del minuto di silenzio proposto dal ministro Valditara.

"Rumore per Giulia" anche al Senato

"Nelle aule, nei corridoi, diciamo no a un silenzio assordante. Bruciamo tutto. Fate rumore con ciò che potete", recita uno degli slogan. Con chiavi, megafoni, applausi, fischi e colpi sui banchi, gli studenti della Capitale si stanno mobilitando contro la "società patriarcale. Per Giulia, per tutte, bruciate tutto. Siamo il grido di chi non c'è più. Mai più vittime". Il "rumore" per Giulia Cecchettin arriva anche al Senato, nelle sale di Palazzo Giustiniani. Lo ha annunciato su X il senatore Filippo Sensi postando un video che immortala diverse ragazze e ragazzi che fanno rumore a Palazzo Giustiniani. Un'iniziativa "con la presidente e la ex presidente della Commissione Femminicidio (grazie Giusy Versace)", scrive Sensi.