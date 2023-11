Giornata mondiale memoria Transgender, le iniziative in Italia

La Giornata mondiale della memoria transgender (Transgender Day of Remembrance o TDoR) è la ricorrenza annuale per commemorare le vittime di transfobia, l’odio e il pregiudizio contro le persone transgender. Si celebra il 20 novembre e l’iniziativa è nata inizialmente in ricordo di Rita Hester, il cui assassinio nel 1998 diede avvio al progetto web Remembering Our Dead e l’anno dopo portò a una veglia a San Francisco. Da allora l'evento è cresciuto globalmente, con commemorazioni in centinaia di città in tutto il mondo.

Le iniziative in Italia

Come ogni anno, sono numerose le iniziative per il Transgender Day of Remembrance in Italia. Alcune si tengono anche nei giorni vicini al 20 novembre (prima o dopo). A Milano una marcia si svolge il 19 novembre, alle ore 16.30, da Piazza Duca D’Aosta (Centrale M2). I partecipanti, ognuno con una candela in mano, percorreranno le vie in un silenzioso corteo. A Torino la marcia parte alle 16 da piazza Arbarello e si snoderà fino a piazza Carlo Alberto. I partecipanti, con il claim #Autodeterminatə, ribadiranno che sul corpo e sulla vita delle persone trans decidono solo le persone trans. A Vercelli, il giorno 20 novembre a partire dalle ore 19:30 si terrà una manifestazione. A Padova, lunedì 20 novembre, il Liston, sarà testimone della fiaccolata “TDOR: ricordare le esistenze trans*, sognare la libertà trans*“. L’appuntamento è fissato per le ore 18:30 davanti a Palazzo Moroni. A Firenze, raduno in Piazza Sant’Ambrogio il 20 novembre, dalle ore 18, ma il via ufficiale sarà alle 18:30. A Perugia, l’appuntamento è in Piazza della Repubblica alle ore 18:30, dove ci si riunirà in un momento di riflessione e ricordo. A Roma il 19 novembre, la commemorazione avviene con un evento solenne in Piazza Vittorio Emanuele II, alle ore 17:00, per onorare le vite perse a causa della violenza transfobica accendendo, tutti insieme, una candela bianca. A Bari, la commemorazione si tiene lunedì 20 novembre in Piazza Umberto I, dalle 17. La città di Lecce si unisce alle commemorazioni il 20 novembre, aprendo le porte dei Cantieri Teatrali Koreja alle ore 20:00. A Catania il 20 novembre ci sarà una marcia che partirà da piazza Stesicoro alle 17:30, la prima marcia TdoR mai organizzata in città.