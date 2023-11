"Se a 40 anni mi fossi pentito per le polemiche sarebbe stato ridicolo. No, la mia posizione quella è, non cambia”. Così il fumettista Michele Rech a margine di una conferenza svoltasi alla Camera per chiedere la liberazione del leader curdo e dopo le polemiche legate alla sua mancata partecipazione all’ultima edizione della rassegna toscana a causa del patrocinio dell'ambasciata israeliana

"Se a 40 anni mi fossi pentito per le polemiche sarebbe stato ridicolo. No, la mia posizione quella è, non cambia”. Queste le parole del fumettista Michele Rech, in arte Zerocalcare, a margine di una conferenza svoltasi alla Camera per chiedere la liberazione di Ocalan, dopo le polemiche legate alla sua mancata partecipazione all’ultima edizione del Lucca Comics a causa del patrocinio dell'ambasciata israeliana. E a chi gli ha chiesto se sia stato eccessivamente strumentalizzato, ha risposto. "Se era qualcun altro strumentalizzavano qualcun altro. Io questa cosa l'ho già detta...". Poi, su un possibile racconto legato all'attuale guerra in Medio Oriente, ha chiarito. "Oggi siamo sul tema di un uomo detenuto da più di 20 anni in isolamento totale, sono cose di cui non sta parlando nessuno. Ed anzi i riflettori internazionali puntati su altro consentono che il Kurdistan continui ad essere bombardato quotidianamente. Mi sembra anche poco rispettoso per questa giornata...Io sono venuto a parlare di Ocalan".