Lucca Comics, Zerocalcare risponde alle polemiche con un fumetto

Il fumettista replica alle critiche per la mancata partecipazione alla kermesse dovuta al patrocinio dell'ambasciata israeliana con 24 tavole pubblicate su Internazionale: “Finché non cambiamo la prospettiva da cui guardare il mondo, finché continueremo a fare il tifo per uno Stato contro l’altro, continueremo a scegliere quale massacro giustificare e quale condannare” ascolta articolo

La decisione di Zerocalcare di non andare al Lucca Comics & Games a causa del patrocinio dell'ambasciata israeliana in Italia ha generato nei giorni scorsi più di una polemica. Critiche alle quali il fumettista ha deciso di replicare con un fumetto di 24 tavole dal titolo Corto circuito, pubblicato su Internazionale e diffuso dall’artista con un post social nel quale scrive: “Ciao so che è grottesco parlare dei ca**i miei mentre si consuma una tragedia epocale, ma siccome è una settimana che chiunque conciona su di me e mi deve insegnà a campà e io me le so tenute quasi tutte, ieri ho disegnato ste 24 pagine per mettere qualche punto”.

Il fumetto Le 24 tavole partono raccontando i primi dubbi di Zerocalcare e il confronto avuto con altri fumettisti sulla questione, poi la decisione di scrivere un appello incentrato sull’efficacia di portare il dissenso alla manifestazione. Comunicato che Zerocalcare ha poi sottoposto a qualcuno che ha vissuto a Gaza il quale, pur non considerando il testo una cosa negativa, ha mandato a Zerocalcare alcuni audio molto forti su quanto sta accadendo. “Bisogna parlare delle cose quando si seguono percorsi collettivi, mentre i vip volenterosi che si svegliano la mattina e dicono la loro spesso dicono Ca***te”, scrive il fumettista. Zerocalcare poi riporta il post con cui sabato mattina ha comunicato la sua decisione e le successive critiche ricevute da più parti comprese accuse di antisemitismo, oltre ad alcuni fatti storici per lui impossibili da dimenticare come il rastrellamento del ghetto ebraico di Roma o la rivolta del ghetto di Varsavia. leggi anche Zerocalcare non sarà al Lucca Comics: “Patrocinio Israele è problema”

“Basta scegliere quale massacro giustificare” Infine Zerocalcare conclude: “’L’odio per ogni forma di antisemitismo e di razzismo non dovrebbe significare chiudere gli occhi di fronte ai bombardamenti che stanno martellando Gaza, come pretende chi sta cercando di schiacciare e blindare il dibattito. Per me è l’esatto contrario. Finché non cambiamo la prospettiva da cui guardare il mondo, finché continueremo a fare il tifo per uno Stato contro l’altro, continueremo a scegliere quale massacro giustificare e quale condannare, magari sulla base di interessi commerciali o militari, che spesso hanno poco a che fare con gli ideali. Io preferisco spostare il focus sui popoli e sulla necessità di convivere da eguali, e le bandiere degli Stati, specie quelli in guerra, raramente vanno in quella direzione”. leggi anche Zerocalcare: "Io dalla parte del jihadismo? Sono con chi lo combatte"

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Facebook, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie