Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 novembre: la rassegna stampa

Tra le principali notizie di oggi c'è la guerra in Medio Oriente, dove il conto dei civili uccisi continua a salire e la situazione negli ospedali di Gaza si fa sempre più critica, intanto gli Stati Uniti hanno annunciato una mediazione per una Striscia libera da Hamas. Fa discutere il caso Soumahoro, il deputato rischia il posto alla Camera per presunte irregolarità sui fondi per la campagna elettorale del 2022