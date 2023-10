Dove siamo nel contrasto al dissesto idrogeologico?

A maggio 2023, in 15 giorni in Emilia-Romagna sono caduti più di 4mld di metri cubi d’acqua. Un evento estremo, fenomeni con i quali il nostro Paese dovrà fare sempre di più i conti. Sarebbe urgente un Decreto Sicurezza, spiega Legambiente, per mettere al sicuro interi territori. Il 94% dei Comuni è infatti a rischio dissesto idrogeologico. È questo il tema della quarta puntata del programma di Sky TG24 “Dove siamo: 20 anni di notizie per raccontare il Paese”, curato e condotto da Ketty Riga