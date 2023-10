"Sono vivo, ma non so se sia fortuna o un miracolo. Il dolore è troppo forte, non passerà mai" dice in un'intervista a la Repubblica Andrea Gibin, caposquadra nella tragica notte di Brandizzo in cui persero la vita cinque operai

Sono passati quasi due mesi dalla notte del 30 agosto , in cui cinque operai che stavano lavorando sui binari vicino alla stazione di Brandizzo hanno perso la vita dopo essere stati investiti da un treno. Torna a quelle drammatiche ore Andrea Gibin, il caposquadra della Sigifer, recentemente esclusa da Rfi dai cantieri ferroviari, in un'intervista a La Repubblica: "Sono vivo. Ma non so se sia fortuna o un miracolo. Ero a lavorare con loro. Ero rivolto verso il treno. Ho visto una luce e quando sono saltato fuori dalla ferrovia e mi sono girato, il treno stava ancora passando. Bastava un secondo in più ed ero morto. Il dolore è troppo forte. Non passerà mai".

"Si è sempre fatto così"

"La nostra era una squadra affiatata - ha detto ancora Gibin a Repubblica - e noi che eravamo sui binari facevamo quello che ci dicevano. Il nulla osta, da parte delle ferrovie, non è mai stata una cosa così fiscale. Quando ci davano il via, si cominciava a lavorare. Le carte potevano anche arrivare dopo. Si è sempre fatto così e ora tutti dicono che non si deve. A noi però non lo dicevano". Poi Gibin fa riferimento ad Antonio Massa, il tecnico di Rfi indagato: "Con lui non mi sono sentito in questi giorni, ma la notte del fatto mi ha detto: è colpa mia. Purtroppo è vero. Noi come semplici operai non abbiamo il controllo della sicurezza nei cantieri. Siamo nelle mani di questi signori. Ci danno l’ok e noi facciamo. Sono loro che ci dicono cosa c’è da fare e quando iniziare. E in questo caso è andata male. Non so cosa lui abbia intuito quella sera". Sugli operai scomparsi: "Lavoravamo insieme da tempo. Michael Zanera abitava qui, a Borgo Vercelli. Eravamo amici. Li vedo e li penso sempre. Li ho sempre nella testa. Sarà impossibile dimenticare, Quelli erano i miei ragazzi. Li conoscevo e volevo bene a tutti. Lavoravamo, ma andavamo anche a cena. Non è per niente facile andare avanti", conclude Gibin.