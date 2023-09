Brandizzo, tecnico Rfi ammette: “Non mi avevano dato l’autorizzazione”

Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, l'uomo avrebbe ammesso in lacrime davanti ai magistrati di aver dato il via libera agli operai sapendo che la linea non era stata interrotta. Intanto dalle indagini emerge che la tragedia del Torinese, con i lavoratori attivi sui binari nonostante la circolazione dei convogli, potrebbe non essere un caso isolato

“Non me l’avevano data l’interruzione della linea”. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, così il tecnico di Rfi Antonio Massa nella serata del 31 agosto, il giorno dopo la strage di Brandizzo, avrebbe ammesso in lacrime davanti ai magistrati di aver dato il via libera agli operai sapendo che la linea non era stata interrotta. È in quel momento che l'uomo - che la sera della tragedia era l'addetto di Rfi presente sul posto in qualità di "scorta-cantiere" - è passato da testimone a indagato. Il secondo indagato é Andrea Girardin Gibin, capocantiere della Sigifer, la ditta del Vercellese per la quale lavoravano le cinque vittime.