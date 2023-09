Strage Brandizzo, il fratello di Kevin: "Quel video è un testamento"

Dopo la diffusione del video girato pochi minuti prima della tragedia, da Kevin Laganà, il più giovane delle cinque vittime, parla il fratello del ragazzo, Antonio: "È un filmato che non lascia dubbi e fa giustizia". Sentito in procura ascolta articolo

"Ragazzi se vi dico 'treno' andate da quella parte eh?". È quanto si sente in un video girato la sera del 30 agosto, pochi minuti prima dell'incidente ferroviario a Brandizzo, nel Torinese, costato la vita a cinque operai. Il video è stato girato da Kevin Laganà, il più giovane delle cinque vittime, ed è stato consegnato alla procura di Ivrea dall'avvocato della famiglia del ragazzo deceduto. E proprio sulle immagini arriva il commento del fratello di Kevin, Antonio Laganà: "Il video? Si commenta da solo. Per me ha il valore di un testamento. È come se mio fratello abbia voluto farsi giustizia da sé", dice. Anche Antonio, come scrive il Corriere della Sera, lavora per la Sigifer, la stessa azienda di Kevin, come saldatore. Sulla vicenda "quello che posso garantire è che chi ha sbagliato pagherà" assicura intanto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini.

Antonio Laganà in procura Questa mattina il fratello di Kevin è arrivato in Procura a Ivrea, come testimone. "Dirò la verità, come ho sempre fatto", aveva anticipato il giovane. E aveva sottolineato ancora: "Certo è incredibile, quel video. Kevin lo ha lasciato come si può lasciare un'eredità: un filmato che non lascia dubbi e fa giustizia. Ha girato quelle immagini che gli mancava mezz'ora a morire, e quella stessa sera aveva mandato a mio padre il messaggio 'ti amo'. Da una parte un testamento per far conoscere la verità, dall'altra un saluto per la persona che amava di più".

Salvini: "Sicurezza deve essere la priorità" Intanto, riferendosi a quanto sta emergendo dalle telecamere e dai video, il ministro Salvini sull'accaduto ha affermato che è "al di fuori di ogni regola, di ogni logica, di ogni buon senso. Non si lavora sui binari se ci sono dei treni in movimento. Non c'è nessuna consuetudine di andare a morire sui binari, ci sono leggi ferree, protocolli. La morte di queste cinque persone non può restare impunita". La sicurezza, rimarca, "deve essere la priorità".