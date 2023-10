Berlusconi iscritto Famedio, Federica Borrelli: "Cancellate mio padre"

"Un po' di morigeratezza e rigore avrebbero forse dovuto consigliare di non proporre l'iscrizione di un personaggio divisivo che ha fatto ragionare e discutere", ha aggiunto la figlia del magistrato che, tra le altre cose, fece parte del pool di Mani Pulite ascolta articolo

Federica Borrelli, figlia dell'ex procuratore della Repubblica Francesco Saverio magistrato di punta del pool di Mani Pulite ha espresso amarezza e stupore per la decisione di iscrivere l'ex premier Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso 12 giugno, al Famedio, il pantheon dei milanesi illustri, presa dalla Commissione consultiva del Comune per le onoranze. "Vorrei fare cancellare il nome di mio padre immediatamente! Non ho parole!", ha scritto Federica Borrelli.

“Nessun odio, una questione di opportunità” Francesco Saverio Borrelli è iscritto al Famedio da quattro anni. Federica Borrelli ha replicato a un post in cui una amica aveva affermato che è "vergognoso che un pregiudicato finisca al Famedio", riferendosi alla condanna a quattro anni di reclusione, tre dei quali condonati, subita nel 2013 da Berlusconi per reati fiscali nel processo Mediaset, che era basato sulle indagini della Procura che fu guidata da Borrelli. "Nessun odio per la persona, credo che sia una questione di opportunità Berlusconi è un personaggio che ha creato imbarazzi ad un intero Paese, e questa iscrizione crea ulteriore imbarazzo", ha spiegato Federica Borrelli al Corriere della Sera. approfondimento Mani pulite, i migliori libri per conoscere la storia di Tangentopoli

L'iscrizione di Berlusconi al Famedio É stata Forza Italia a proporre il nome di Berlusconi per l'iscrizione al Famedio, nel corso della cerimonia che si terrà il prossimo 2 novembre, e sul suo nome c'è stata la convergenza anche della maggioranza di centrosinistra. È quindi arrivato l'ok dell'apposita commissione del Comune e anche il sindaco, Giuseppe Sala, ha espresso la sua approvazione sul nome dell'ex premier. "Forse è un po' presto, il giudizio poteva essere sospeso ancora per qualche tempo" ha commentato la figlia del magistrato secondo la quale "un po' di morigeratezza e rigore avrebbero forse dovuto consigliare di non proporre l'iscrizione di un personaggio divisivo che ha fatto ragionare e discutere". approfondimento Silvio Berlusconi, i figli accettano l'eredità: testamento è esecutivo